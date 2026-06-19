Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Demir, İstanbul’da gerçekleştirilen Eğitim-Bir-Sen 68. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda teşkilat çalışmaları, yeni dönem hedefleri, kamu çalışanlarının özlük hakları, eğitim politikaları ve sendikal çalışmaların ele alındığını belirten Demir, 15 Mayıs mutabakat sonuçlarının da teşkilat açısından önemli bir başarı ortaya koyduğunu ifade etti.

İki gün süren toplantıda yeni sendika kanunu çalışmaları, kamu personel sistemi, uluslararası çalışma hayatına ilişkin yürütülen faaliyetler ve eğitim alanındaki yeni projelerin değerlendirildiğini aktaran Demir, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmaların da gündemde yer aldığını söyledi.

Demir, teşkilat hukukuna ilişkin çeşitli başlıkların da oturumlarda ele alındığını belirterek sahadan gelen görüş ve önerilerin Başkanlar Kurulu'nda değerlendirildiğini kaydetti.

15 Mayıs mutabakat sonuçlarına değinen Mehmet Demir, Eğitim-Bir-Sen'in hem Adıyaman’da hem de Türkiye genelinde üye sayısını artırdığını ifade etti.

Demir, “Eğitim-Bir-Sen olarak üye sayımızı Adıyaman’da 5 bin 990’a yükselttik. Türkiye genelinde ise 15 bin 836 artışla 428 bin 618’den 444 bin 454 üyeye ulaştık. Bu başarı, teşkilatımızın sahada ortaya koyduğu emeğin ve kararlılığın sonucudur” dedi.

Memur-Sen’in de üye sayısını artırarak 1 milyon 130 bin üyeye ulaştığını belirten Demir, elde edilen sonucun teşkilatın birlik ve beraberliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Açıklamasında uluslararası gelişmelere de değinen Demir, Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşanan insani krizlerin dünya kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ettiğini belirtti. İnsan hakları, adalet ve uluslararası hukukun önemine dikkat çeken Demir, sendikal mücadeleyi yalnızca çalışma hayatıyla sınırlı görmediklerini ifade etti.

Mehmet Demir, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak emek, hak, adalet ve dayanışma temelinde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.