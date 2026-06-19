Başkan Dişkaya, Şan Ve Alkayış İle Bir Araya Geldi

Anahtar Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mikdat Yoldaş, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde bir mesaj yayımlayarak sınava girecek öğrencilere başarı dileklerini iletti. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından önemli bir sınava girecek olan gençlerin büyük emek verdiğini belirten Yoldaş, öğrencilerin hedefledikleri sonuçlara ulaşmalarını temenni etti.

YKS’nin gençlerin eğitim hayatındaki önemli aşamalardan biri olduğunu ifade eden Yoldaş, öğrencilerin sınav sürecinde gösterdikleri gayret ve özverinin takdire değer olduğunu söyledi. Gençlerin geleceğe umutla bakmasının önemine dikkat çeken Yoldaş, sınava katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

Mikdat Yoldaş açıklamasında, “Hafta sonu YKS sınavında emeklerini gayretleri ile birleştiren tüm evlatlarımızın hayallerini kurdukları sonuçlara ulaşabilmelerini temenni ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Yoldaş, sınava girecek öğrencilerin yanı sıra ailelere ve öğretmenlere de teşekkür ederek, gençlerin eğitim yolculuğunda destek veren herkesin bu başarıda önemli pay sahibi olduğunu belirtti. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyen Yoldaş, öğrencilerin emeklerinin karşılığını almalarını temenni etti.