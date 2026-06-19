ürkav Başkanı Yusuf Babar, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde yazılı bir açıklama yaparak sınava girecek öğrencilere başarı dileklerini iletti. Gençlerin uzun ve zorlu bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinin karşılığını almak üzere önemli bir sınava gireceğini belirten Babar, öğrencilerin bilgi, azim ve kararlılıklarıyla hedeflerine ulaşacaklarına inandığını ifade etti. Geleceğin teminatı olan gençlerin büyük Türk milletinin yarınlarını inşa edecek en önemli değerler olduğunu vurgulayan Babar, ailelere, öğretmenlere ve vatandaşlara da önemli çağrılarda bulundu.

Türkav Başkanı Yusuf Babar, açıklamasında öğrencilerin elde edeceği her başarının arkasında büyük emekler bulunduğunu belirterek, evlatlarının başarısı için fedakârca mücadele eden ailelere ve öğrencileri bilgiyle, ahlakla ve vatan sevgisiyle yetiştiren öğretmenlere teşekkür etti.

Vatandaşlara Duyarlılık Çağrısı

Sınav günlerinde toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü ifade eden Babar, vatandaşların sınav saatleri boyunca yüksek sesle müzik dinlememeleri, gereksiz korna çalmamaları ve gürültü oluşturabilecek faaliyetlere ara vermelerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Gençlerin yıllardır emek verdiği sınav sürecinde onların dikkatini dağıtmamanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Babar, sınava girecek öğrenciler için uygun bir ortam oluşturulması gerektiğini kaydetti.

“Kendinize Güvenin”

Öğrencilere de seslenen Babar, gençlerin kendilerine güvenmeleri ve bugüne kadar edindikleri bilgi birikimine inanmaları gerektiğini ifade etti.

Sınavların hayatın yalnızca bir aşaması olduğunu belirten Babar, sonuç ne olursa olsun gençlerin milletin en kıymetli evlatları olduğunu vurguladı. Önemli olanın inançla mücadele etmek ve elinden gelenin en iyisini ortaya koymak olduğunu dile getirdi.

Türkav Başkanı Yusuf Babar, açıklamasının sonunda YKS’ye girecek tüm öğrencilere üstün başarılar dileyerek ailelerine ve öğretmenlerine şükranlarını sundu.