Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen yıl sonu dayanışma yemeğinde sendika üyeleri, eğitim emekçileri ve davetliler bir araya geldi. Programda konuşan Şube Başkanı Zeynel Polat, geride kalan eğitim öğretim yılını değerlendirerek eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunlar ile emek, demokrasi, hukuk ve barış mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dayanışma gecesinde konuşan Polat, eğitim emekçilerinin ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, eğitim alanındaki sorunların yanı sıra demokratik haklar ve çalışma hayatına ilişkin yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Eğitim çalışanlarının haklarını ve öğrencilerin geleceğini savunmaya devam ettiklerini ifade eden Polat, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin yalnızca eğitim öğretim yılının tamamlanmasını değil, dayanışma ve birlikte mücadele anlayışını da simgelediğini belirten Polat, eğitim emekçilerini bir arada tutan en önemli gücün dayanışma olduğunu söyledi.

Eğitim-Sen’in bilimsel, laik, demokratik ve kamusal eğitim anlayışını savunmayı sürdürdüğünü ifade eden Polat, toplumsal sorunların çözümünde demokrasi, hukuk ve insan haklarının önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında barış konusuna da değinen Polat, toplumsal huzurun sağlanması için kardeşlik, eşit yurttaşlık ve birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Barışın yalnızca çatışmasızlık değil, aynı zamanda adalet, özgürlük ve eşitlikle birlikte anlam kazandığını ifade etti.

Programın sonunda yıl boyunca sendikal faaliyetlerde görev alan üyelere ve emek verenlere teşekkür edilirken, dayanışma etkinliği çeşitli programlarla devam etti.

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