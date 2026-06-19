Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, Örenli TOKİ Konutları’nda yaşandığını belirttiği böcek sorununa dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Konut sakinlerinden gelen şikayetlerin arttığını ifade eden Dişkaya, özellikle bodrum katlarından gelen böceklerin evlerde, mutfaklarda ve yaşam alanlarında görüldüğünü belirterek sorunun halk sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmaması için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Dişkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Emlak Konut tarafından görevlendirilen site yönetimlerinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Konut sakinlerinden düzenli olarak aidat ve çeşitli ödemeler alındığını belirten Dişkaya, site yönetimlerinin ilaçlama ve ortak alanların bakımına ilişkin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

Örenli TOKİ Konutları’nda yaşayan vatandaşların evlerinde ve ortak kullanım alanlarında yoğun şekilde böcek görüldüğünü belirten Dişkaya, bu durumun ilerleyen süreçte farklı sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Adıyaman Belediyesi’ne de çağrıda bulunan Dişkaya, halk sağlığının korunması amacıyla bölgede kapsamlı bir ilaçlama çalışması yapılmasını istedi. Belediyenin gerekli desteği sağlayacağına inandığını belirten Dişkaya, kalıcı çözüm için site yönetimlerinin de sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.

Dişkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle deprem sonrası hayata geçirilen konut projelerinin vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmesi gerektiğini belirterek, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasının önem taşıdığını ifade etti.