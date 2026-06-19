Adıyaman-Samsat karayolunda meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Adıyaman-Samsat karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Asım A. (55) yönetimindeki 02 SA 129 plakalı otomobil ile Nazif K. idaresindeki 49 AAJ 007 plakalı traktör çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Haci Mamay olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Asım A. için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.