Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Maarif Korosu, düzenlenen konser programında müzikseverlerle buluştu. Öğretmenlerin sahne aldığı gecede Anadolu’nun farklı bölgelerine ait türküler seslendirilirken, programa İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim camiası temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun ilgi gören konserde öğretmenler tarafından seslendirilen eserler dinleyicilerden beğeni topladı. Anadolu’nun farklı kültürel renklerini yansıtan türkülerle gerçekleştirilen programda birlik, beraberlik ve kültürel miras temaları ön plana çıktı.

Konser boyunca Ege’den Karadeniz’e, İç Anadolu’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar birçok yöreye ait eserler seslendirilirken, salonu dolduran davetliler türkülere eşlik etti.

Programın sanat yönetmenliği ve şefliğini İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müzik Koordinatörü Burak Kaya üstlendi. Uzun süredir hazırlıklarını sürdüren öğretmenler, seslendirdikleri eserlerle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konseri izleyen İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, programda emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek kültürel ve sanatsal faaliyetlerin eğitim hayatındaki önemine dikkat çekti.

Gecenin sonunda sahne alan koro üyeleri ayakta alkışlanırken, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.