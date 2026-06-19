Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde bir mesaj yayımlayarak sınava girecek öğrencilere başarı dileklerini iletti. Uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından önemli bir sınava girecek olan gençlere seslenen Dişkaya, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını belirterek sınav sürecinde kendilerine güvenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Zeki Dişkaya, aylar boyunca hedefleri için çalışan öğrencilerin önemli bir dönüm noktasına geldiğini ifade ederek, tüm gençlere gönülden başarılar diledi.

Dişkaya, “Aylarca emek veren, hayalleri için çalışan tüm gençlerimize gönülden başarılar diliyorum. YKS, hayatın önemli dönüm noktalarından biri olsa da gençlerimizin değerini belirleyen tek ölçüt değildir. Her öğrencimizin kendi yetenekleri doğrultusunda başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Sınav heyecanının doğal olduğunu belirten Dişkaya, öğrencilerin bu süreçte sakin kalmaları gerektiğini vurguladı.

Öğrencilere Güven Mesajı

Gençlere emeklerine güvenmeleri çağrısında bulunan Dişkaya, sınav sürecinde moral ve motivasyonun önemine dikkat çekti.

Dişkaya, “Bu süreçte sakin olun, emeklerinize güvenin ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Başarı, azim ve kararlılıkla elde edilir” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, YKS’ye katılacak tüm öğrencilere başarılar dileyerek sınav sonuçlarının gençlerin gelecek hedeflerine ulaşmalarında önemli bir adım olmasını temenni etti.