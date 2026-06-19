AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Doç. Dr. İshak Şan, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde yayımladığı mesajla öğrencilere başarı dileklerini iletti. Uzun ve yoğun bir hazırlık döneminin ardından sınava girecek gençlerin önemli bir süreci geride bıraktığını belirten Şan, öğrencilerin gösterdikleri emek ve gayretin karşılığını almalarını temenni etti.

YKS’nin gençlerin eğitim hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Şan, sınava katılacak tüm adayların bilgi birikimlerini en iyi şekilde ortaya koyacaklarına inandığını söyledi.

Milletvekili Şan, “Aylar boyunca büyük bir özveriyle çalışan tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum. Gençlerimizin bilgi birikimlerini en iyi şekilde ortaya koyacaklarına ve hedeflerine ulaşacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

Öğrencilere sınav sırasında sakin olmaları ve kendilerine güvenmeleri tavsiyesinde bulunan Şan, sınavların önemli olmakla birlikte hayatın tamamını belirleyen tek unsur olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Velilere ve öğretmenlere de teşekkür eden Şan, öğrencilerin başarılarında ailelerin ve eğitimcilerin büyük pay sahibi olduğunu ifade etti.

Şan, “Evlatlarımızın bu süreçte en büyük destekçileri olan ailelerimize ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimizin başarısında onların emeği ve fedakârlığı çok büyüktür” ifadelerini kullandı.

Milletvekili İshak Şan, mesajının sonunda YKS’ye katılacak tüm adaylara başarılar dileyerek sınav sonuçlarının öğrenciler, aileleri ve ülke adına hayırlı olmasını temenni etti.