Adıyamanlı aktivist ve Eko Uluslararası Yardım Derneği Kurucusu Dr. Nurettin Fırat, insani yardım faaliyetleri kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir dizi temas gerçekleştirdi. Bölgedeki sağlık sorunları, insani ihtiyaçlar ve yardım organizasyonlarına ilişkin görüşmeler yapan Fırat, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile de bir araya geldi. Görüşmelerde özellikle Uganda sınır hattında yaşanan insani durum, sağlık riskleri ve bölgede yürütülmesi planlanan yardım çalışmaları ele alındı.

Eko Uluslararası Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamada, bölgede yaşanan insani sorunlara yönelik çeşitli projeler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Dr. Nurettin Fırat, yeniden görülen Ebola vakalarının yakından takip edildiğini ifade ederek, sağlık alanındaki ihtiyaçlara yönelik uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Bölgede faaliyet gösteren birçok uluslararası kuruluşun güvenlik ve sağlık riskleri nedeniyle temkinli hareket ettiğini belirten Fırat, yardım çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde planlandığını söyledi.

Ulaşılması Güç Bölgelere Yardım Ulaştırılması Hedefleniyor

Fırat, salgından etkilenen ve ulaşılması zor bölgelerde yaşayan insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Gıda yardımları, sağlık destekleri ve temel yaşam malzemelerini kapsayan çalışmaların ihtiyaç durumuna göre şekillendirileceği ifade edildi.

Eko Uluslararası Yardım Derneği’nin yalnızca acil yardım faaliyetleriyle sınırlı kalmayarak uzun vadeli sosyal destek projeleri geliştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Saha Çalışmaları Devam Ediyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları ve resmi temasların sürdüğü bildirildi.

Özellikle Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınır hattında yürütülmesi planlanan çalışmaların öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Dernek yetkilileri, sağlık, gıda ve temel insani yardım alanlarında yürütülecek projelerin önümüzdeki dönemde genişletilmesinin hedeflendiğini ifade etti.