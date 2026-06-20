CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. CHP’de yaşanan mutlak butlan süreci, kurultay tartışmaları, belediyelere yönelik soruşturmalar ve parti içindeki “arınma” vurgusuna değinen Kılıçdaroğlu, partiyi en kısa sürede kurultaya götürmeyi hedeflediklerini söyledi. Kayyım tartışmalarından cumhurbaşkanı adaylığına, belediyelerdeki hesap verebilirlik anlayışından parti içi disipline kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP’nin ahlaki üstünlüğünü koruması gerektiğini belirterek, “Partinin kirlilikten arınması lazım” mesajı verdi.

'Partiyi Kayyım Yönetemezdi'

Mahkeme süreci devam ederken kendisine 'Ne yapacaksın?' diye sorulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partinin kayyım eliyle yönetilemeyeceğini söylediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, 'Partiye mahkeme kayyım atarsa ben buna itiraz ederim çünkü 100 yıllık partiyi kayyım yönetemez. Ama mutlak butlan kararı verirse ben mecburum gitmeye. Partinin eski yöneticileri atanacak. Bana görev veriliyor; partiyi alın, doğru dürüst bir kurultay yapın, yolunuza devam edin. Bu kadar basit' dedi.

'Genel Merkezin Kapıları İlk Kez Milletvekillerine Kapatıldı'

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin ve yurttaşların parti genel merkezine alınmamasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, 'CHP Genel Merkezi'ne milletvekilleri geldiği zaman, sıradan bir yurttaş protesto için geldiği zaman genel merkeze davet ederiz. Milletvekillerine tarihte ilk kez genel merkezin kapıları kapatıldı' diye konuştu.

Genel merkeze polisle girilmesini doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, buna ortam hazırlayan uygulamaları da eleştirerek, 'Genel Merkez'den dışarı taş atılmasını asla doğru bulmam. CHP Genel Merkezi'nin kapıları asla kapatılamaz. Günün 24 saati CHP Genel Merkezi'nin kapıları açıktır' dedi.

'Partinin Kirlilikten Arınması Lazım'

Kılıçdaroğlu, açıklamalarında sık sık CHP'nin 'ahlaki üstünlüğü' ve 'arınma' vurgusu yaptı.

CHP'nin tarihinde kirli ilişkilere yer olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, 'Bu partinin kültüründe itiraz kültürü vardır. Genel başkanlar itirazı sonuna kadar dinler. Ama hiçbir zaman bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir, kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır' dedi.

Kılıçdaroğlu, 'Partinin kirlilikten arınması lazım, nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez. Tarihte hiçbir dönemde partinin ahlaki üstünlüğüne yönelik hiçbir söz söylenemedi. Ahlaki üstünlüğe yönelik bütün eleştiriler dikkate alınmak zorundadır' ifadelerini kullandı.

'Kurultayda Para Hareketi Varsa Bu Ciddi Bir Olaydır'

Olağan Kurultay'a ilişkin tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, davayı kendisinin açmadığını ve sürecin tarafı olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, '38. Olağan Kurultay'la ilgili benim hiçbir şeyim yok. Ben şikâyet etmedim ki. Herkes mutlak butlan davasını ben açmışım gibi kamuoyuna deklare ediyor. Öyle bir şey yok' dedi.

Kurultay sürecindeki iddiaların ciddiyetle ele alınması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, 'Paranın döndüğü yerde, iradenin satın alındığı yerde hiçbir fark yoktur. Burada sorun dengeyi değiştirecek boyutta bir para hareketinin olmuş olmasıdır. Ben bunu sadece CHP için değil, siyasi tarihimiz açısından da ciddi bir olay olarak görüyorum' ifadelerini kullandı.

'Partiyi En Kısa Zamanda Kurultaya Götüreceğim'

Kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'yi en kısa sürede kurultaya götürmek istediklerini söyledi.

Tedbir kararı nedeniyle sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Kesinlikle partiyi en kısa zamanda kurultaya götüreceğim. Götüreceğiz ama tedbir kararı olduğu için yapamıyoruz. Arkadaşlarla konuşuruz, gerekirse çekeriz temyiz dilekçesini. Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultayı yaparız. En fazla dört beş ay sürer' dedi.

Kılıçdaroğlu, mahkemenin kurultayı 'şaibeli' bulduğunu belirterek, aynı delegelerle yeniden kurultay yapılmasının yeni hukuki tartışmalara yol açabileceğini savundu.

'Bir Parti Belediyeden Para İsteyemez'

Belediyeler üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, belediye harcamalarının parti harcaması gibi görülemeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, 'Bir parti belediyeden para isteyemez. Bu, belediye başkanına 'git rüşvet al' demektir. Hazineden gelen parayla belediyeden gelen kıyak aynı şey olur mu?' ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye başkanlarının hesap verebilir olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, 'Bir belediye başkanı halka hesap verir pozisyondaysa kimse o belediye başkanına bir şey yapmaz. Harcama belediyenin harcamasıdır, gidip hesabını vereceksin' dedi.

'Yolsuzluğun Partisi Olmaz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na ilişkin soruşturmalara dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, yargının siyasallaştığını en çok kendisinin söylediğini ancak yolsuzluk iddialarının da ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, 'Ekrem Bey'in içinde bulunduğu psikolojik durumu biliyorum. Ona cevap vermek gibi bir niyetim yok. Arınma kavramı önemlidir. Temizlik kavramı önemlidir. Yolsuzluğun partisi olmaz. Yolsuzlukta çifte standart uygulaması yanlıştır' dedi.

Kılıçdaroğlu, 'Belediye başkanı yanlış bir şey yapmamışsa, çıkara dönük bir şey yapmamışsa başımın üstünde yeri vardır. Çıkara dönük bir şey yapmışsa onun bu partide yeri yoktur' ifadelerini kullandı.

Demirtaş Açıklaması

Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Demirtaş'ın siyasi tutuklu olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, 'Demirtaş siyasi tutuklu, yanlış olduğunu söyledim, defalarca ziyaret ettim' dedi.

'Cumhurbaşkanı Adayını Yetkili Organlar Belirler'

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, aday belirleme yetkisinin CHP'nin yetkili kurullarında olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, mevcut hükümet sistemine karşı olduklarını belirterek, 'Cumhurbaşkanı adayımızı niye tartışıyoruz? Ben bu rejimi kabul etmiyorum, ben bu sistemi kabul etmiyorum. Biz Anayasayı değiştirmek istiyoruz. Bizim adayımızı yetkili organlar belirler. Burası AK Parti değil, MHP değil; ben kalkıp da tek başıma belirleyemem. Burası CHP. Burada itiraz kültürü var' diye konuştu.

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Evet Deriz'

Anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu, mevcut parlamentonun işlevsiz hale geldiğini savunarak, 'Anayasa değişikliğinde güçlendirilmiş parlamenter sistem derlerse, parlamentoyu gerçekten parlamento yaparlarsa biz ona evet deriz, niye hayır diyelim' dedi.

'MİT'ten Parti Üyeleri İçin Bilgi İstenemez'

Özgür Özel'in daha önce yaptığı 'FETÖ sızmasın diye MİT'ten destek istedik' açıklamasına da değinen Kılıçdaroğlu, hiçbir siyasi partinin kendi üyeleriyle ilgili MİT'ten bilgi isteyemeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, 'Yanlış şu; hiçbir parti MİT'ten kendi üyeleriyle ilgili bilgi isteyemez' dedi.

'Adaylık Bir Kişinin İradesiyle Olmaz'

Kılıçdaroğlu, kendi siyasi geleceğine ilişkin soruları da yanıtladı.

Hiçbir yerde yeniden aday olacağını söylemediğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Adaylık, bir kişinin iradesiyle olan bir şey değildir. Size destek veriyorlarsa aday olursunuz. Partiyi bir noktaya getirdikten sonra, yani kirlilikten arındırdıktan sonra ben oturmak istiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Ben eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum' ifadelerini kullandı.

'Bu Partinin Ahlaki Üstünlüğünü Koruyacağım'

Kılıçdaroğlu, CHP'nin ahlaki üstünlüğünü koruma sözü verdiğini belirterek, para ilişkilerine karışanların partide yerinin olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, 'Bu millete söz verdim, bu partinin ahlaki üstünlüğünü koruyacağım. Para pul işine girenlerin bu partide işi yoktur. Görevine son verilenin gerekçelerini olduğu gibi yazıyoruz. En son mutlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, hepsini verdik disiplin kuruluna. Gidin, aklanın, gelin dedik' dedi.

'Türkiye Oyun Kurucu Olmalı'

Dış politika ve Türkiye'nin bölgesel rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Osmanlı coğrafyası ve Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere geniş bir alanda ekonomik ve siyasi etki geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, 'Türkiye, dünyadaki değişime ayak uyduramazsa, sadece kendi kültürü ve kendi bölgesine hapsedilirse oyun kurucu olamaz. Türkiye'nin oyun kurucu olabilmesi için Osmanlı coğrafyası ve Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere ekonomik açıdan bu bölgelere girmesi lazım' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki açıklamaları, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan parti içi tartışmalar, kurultay süreci ve belediyelere yönelik soruşturmalar bakımından yeni bir gündem oluşturdu.

Kaynak : PERRE