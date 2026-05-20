Türkiye şampiyonu Adıyamanlı milli atlet, konteyner yerleşkesinde plaketle onurlandırıldı

17 Mayıs'ta Türkiye şampiyonluğu elde ederek Adıyaman'a bir kez daha gurur yaşatan milli atlet Kader Güvenç'in başarısının kutlandığı programda konuşan Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, 19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmiş anlamlı bir gün olduğunu belirterek, sporcuların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

'Sporun ve sporcunun desteklenmesini tavsiye ediyoruz'

Düşük, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugünü gençliğe armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyoruz. Bugünün anlam ve önemine binaen Adıyamanlı sporcumuz Kader Güvenç ile beraber derneğimizde buluştuk. Geçtiğimiz günlerde elde etmiş olduğu Türkiye birinciliği için kendisine bir plaketimiz ve bir hediye zarfımız olacaktır. Sporun ve sporcunun desteklenmesini tavsiye ediyoruz.'

Genç Nesiller Derneği olarak imkanlar doğrultusunda başarılı sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Düşük, kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu.

'Adıyamanlı sporcuların desteklenmesi büyük fayda sağlayacaktır'

Düşük, açıklamasının devamında şunları söyledi:

'Biz Genç Nesiller Derneği olarak imkanlarımız doğrultusunda Kader ve Kader gibi sporcu kardeşlerimizi sürekli desteklemekten yanayız. Buradan Sayın Valimiz Abdullah Küçük Beyefendi'ye, Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Beyefendi'ye, milletvekillerimize, iş insanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Adıyamanlı sporcularımızın desteklenmesi Adıyamanımızın kültürel, sosyal ve manevi anlamda kalkınmasına büyük bir fayda sağlayacaktır. 2028'de Los Angeles'ta yapılacak Los Angeles Olimpiyatlarına katılmayı hedefleyen Kader kardeşimize desteklerinizi bekliyoruz.'

Milli atlet Kader Güvenç: 'Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda madalya, ardından olimpiyatlar'

Programda konuşan Adıyamanlı depremzede milli atlet Kader Güvenç ise spor kariyerine ilişkin bilgi vererek yeni hedeflerini paylaştı. Atletizm branşında uzun mesafe milli takım sporcusu olduğunu belirten Güvenç, 2012 yılında atletizmle tanıştığını, 2016 yılında ilk kez milli takım formasını giydiğini söyledi.

Güvenç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Adıyamanlıyım, 25 yaşındayım. Atletizm branşında uzun mesafe milli takım sporcusuyum. 2012 yılında atletizm branşıyla tanıştım. 2016 yılında ilk kez milli takımda görev aldım. 2016 yılında aynı yarışmada dünya ikincisi oldum liseler arasında. Onun yanı sıra 35 kilometrede Balkan ikinciliğim, 42 kilometre yürüyüşte dünya 18'inciliğim bulunmakta.'

İzmir'de elde ettiği son başarıya da değinen Güvenç, şöyle devam etti:

'En son katıldığım yarışma 17 Mayıs 2026'da İzmir'de yapılan Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olarak ilimizi ve ülkemizi gururlandırmış oldum.'

'Bayrağımızı göklere çıkarmak istiyorum'

Önündeki uluslararası hedeflere ilişkin de konuşan Güvenç, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat hedefini şu sözlerle anlattı:

'Şu anki hedefim İngiltere'de yapılacak olan Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek ilk üçe girip madalya almak. İleriye dönük hedefim ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı göklere çıkarmak, dalgalandırmak. İki gün önce katıldığım yarışmada Türkiye birincisi olarak ilimizi gururlandırdım. Adıyaman'ı ve Türkiye'yi temsil etme onurunu yaşamak istiyorum.'

Konteyner yerleşkesinde gerçekleşen program, milli atlet Kader Güvenç'e plaket ve hediye takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

