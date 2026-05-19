Antalya'da düzenlenen 11. Turkish Open WAKO World Cup'ta mücadele eden Besnili sporcular, elde ettikleri derecelerle ilçeye gurur yaşattı.

12-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 45 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katıldığı organizasyonda, Fuat Akbaş Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı.

Şampiyonada mücadele eden sporculardan Ebru Akbaş, 55 kilogram Veteran Bayanlar Point Fighting kategorisinde ikinci olarak Dünya Kupası gümüş madalyasının sahibi oldu.

37 kilogram Yıldız Bayanlar Kick Light kategorisinde yarışan Menessa Kara da başarılı performansıyla ikinci sırayı elde etti. Turnuvada mücadele eden bir diğer sporcu Mislina Akbaş ise 55 kilogram Genç Bayanlar Full Contact kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Elde edilen derecelerin ardından sporcuların milli takım aday kadrosuna alındığı belirtildi. Kulüp antrenörleri Haluk Erdoğan, Fuat Akbaş ve Ebru Akbaş'ın yer aldığı ekip, başarılarıyla Besni'de takdir topladı. Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, uluslararası organizasyonda derece elde eden sporcuları tebrik ederek, 'İlimizi ve ilçemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.