Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen kutlama programı, Adıyaman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk büstü önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Törende ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Daha sonra CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ile Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan tarafından anıta çelenk sunumu yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi önemine dikkat çekildi.

Programın devamında kent genelinde çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

Kaynak : PERRE