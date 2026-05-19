Eğitim-İş Adıyaman Şube Başkanı Nesime Taştı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Başkan Taştı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlattığını ifade etti. Başkan Taştı, 'Eğitimin hızla gerici ve piyasacı kuşatma altına alınmasıyla milyonlarca gencimiz eğitimden kopmuş, güvencesiz çalışma koşullarıyla emek sömürüsüne maruz bırakılmaktadır' ifadelerini kullandı.

'Cumhuriyetin Temelleri 19 Mayıs'ta Atıldı'

Başkan Taştı, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde atılan ilk adımın, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını ve Cumhuriyetin temellerinin atılmasına öncülük ettiğini ifade ederek, 'Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü Cumhuriyeti koruyacak ve yaşatacak güç olarak gördüğü gençliğe armağan etmiştir' dedi.

'Gençler Ciddi Sorunlarla Karşı Karşıya'

Gençlerin eğitimden çalışma hayatına kadar birçok alanda sorun yaşadığını savunan Başkan Taştı, genç işsizliğine ve eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 'Eğitimin gerici ve piyasacı anlayışla kuşatılması nedeniyle milyonlarca genç eğitimden uzaklaşmakta, güvencesiz çalışma koşullarına mahkûm edilmektedir. İş bulabilen gençler ise geleceğe güvenle bakamamaktadır' dedi.

Türkiye'de 'ne eğitimde ne istihdamda' bulunan gençlerin oranına dikkat çeken Başkan Taştı, işsizlik ve umutsuzluğun gençler üzerinde ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açtığını ileri sürdü.

'Laik ve Bilimsel Eğitim Mücadelemizi Sürdüreceğiz'

Eğitim-İş olarak laik ve bilimsel eğitim anlayışından vazgeçmeyeceklerini belirten Başkan Taştı, 'Gençlerin yalnızlaştırıldığı, eğitimden koparıldığı ve güvencesizliğe sürüklendiği bu düzene boyun eğmeyeceğiz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Başkan Taştı, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkarak bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakmasının 107. yıl dönümünü saygıyla selamlıyoruz. 19 Mayıs 1919 'da Atatürk öncülüğünde atılan bu ilk adım; bir ulusun Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış, emperyalizme ve sarayların saltanatına karşı, aklın ve bilimin ışığında yükselen Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, 'doğum günüm' diyerek kutladığı bu tarihi; en büyük eseri olan Cumhuriyeti koruyacak ve yaşatacak yegâne güç olarak gördüğü gençliğe armağan etmiştir.

Bugün, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, emperyalistlerin oyuncağı haline gelmiş ve çağın gerisinde kalmış bir imparatorluktan; bağımsız, çağdaş bir ülke yaratmasını hala hazmedemeyenlerin olduğu açıktır. Cumhuriyet'in temel ilkeleri hedef alınmakta, devrim yasaları çiğnenmekte, laik ve bilimsel eğitim terk edilmektedir.

Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözleriyle en büyük eserini emanet ettiği, geleceğimiz olan gençlerimiz eğitimden çalışma yaşamına, hayatın her alanında birçok sorunla karşı karşıya bırakılmaktadır. Eğitimin hızla gerici ve piyasacı kuşatma altına alınmasıyla milyonlarca gencimiz eğitimden kopmuş, güvencesiz çalışma koşullarıyla emek sömürüsüne maruz bırakılmaktadır.

'Ne eğitimde ne istihdamda' olan gençlerimizin oranı 15-29 yaş arasında yüzde 26,3'e tırmanmıştır. Ülkemizdeki her dört gençten biri 'ev genci' olmaya mahkûm edilmiştir. ILO verilerine göre, iş bulma ümidini tamamen kaybeden gençlerin sayısı son on yılda yüzde 167 oranında artışla yarım milyona dayanmıştır. 15-34 yaş aralığındaki genç işsiz sayısı 7 milyona dayanmış, işsizlik kalıcı hale getirilmiştir. İş bulabilen gençlerimiz ise sürekli bir işsizlik sopasıyla tehdit altındadır; OECD verilerine göre Türkiye, istihdam edilen gençlerin işini kaybetme korkusunu en çok yaşadığı ikinci ülkedir. Gençler iş bulsalar bile güvende hissetmemekte, kalıcı istihdamdan mahrum bırakılmaktadır.

Bu veriler gençliğin ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak çöküşe sürüklendiğini; liyakatsizlik, değersizleştirme ve siyasi körlük nedeniyle koca bir neslin heba edilmekte olduğunu göstermektedir.

Eğitim-İş olarak gençlerin yalnızlaştırıldığı, eğitimden koparıldığı, güvencesizliğe ve geleceksizliğe sürüklendiği bu düzene boyun eğmeyeceğiz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde verdiğimiz laik ve bilimsel eğitim mücadelemizle 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.

Aydınlık yarınlarımız; aklın ve bilimin ışığında yetişen, emeğine ve Cumhuriyetine sahip çıkan gençlerimizin omuzlarına yükselecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!'

Kaynak : PERRE