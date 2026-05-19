AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Alkayış, açıklamasında gençlerin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu belirterek, gençliğe duydukları güveni vurguladı.

Milletvekili Alkayış, gençlerin varlığının 'dosta güven ve güç verdiğini, düşmana korku saldığını' ifade ederek, ülkenin sağlam temeller üzerinde yükselmesinde gençlerin önemli rol üstlendiğini söyledi.

'Genç' kelimesinin Farsça kökenli olduğunu ve Farsçada 'hazine' anlamına geldiğini belirten Alkayış, gençliğin insan ve millet hayatında paha biçilemez bir dönem olduğunu kaydetti. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan ederken sporu da özellikle ön plana çıkardığını ifade eden Alkayış, gençlik ve spor kavramlarının birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu dile getirdi.

Sağlıklı nesillerin yetişmesinde sporun önemine dikkat çeken Alkayış, milli ve manevi değerlerin de gençlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılması noktasında gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade eden Alkayış, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

'Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz olmak üzere herkesin ümidi gençlerdedir. Büyüklerinin izinden giden vefalı bir nesil yetişmektedir. Gençlere ve gençliğe yatırım yapmayan hiçbir düşünce ve akım başarılı olamaz.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen yatırım ve projelerin sonuç vermeye başladığını ifade eden Alkayış, çeşitli bilim dallarında görev yapan Türk gençlerinin kendi buluş ve çalışmalarıyla ülke ve dünya çapında tanınır hale geldiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı'na sağlam adımlarla girdiklerini belirten Alkayış, gençlerle gurur duyduklarını ifade ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.

