Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Başkan Ertaş, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi önemine dikkat çekerek, günün taşıdığı anlam ve ruhun aradan geçen yıllara rağmen canlılığını koruduğunu ifade etti.

'19 MAYIS, MİLLETİMİZİN YENİDEN AYAĞA KALKIŞININ SEMBOLÜDÜR'

Başkan Ertaş, '19 Mayıs 1919; aziz milletimizin esareti reddederek bağımsızlık meşalesini yaktığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu gün, milletimizin yeniden ayağa kalkışının, birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğine sahip çıkışının sembolüdür' ifadelerini kullandı.

'19 MAYIS'IN RUHU İLK GÜNKÜ HEYECANIYLA YAŞIYOR'

19 Mayıs'ın taşıdığı tarihi sorumluluğa ve milli hafızadaki yerine vurgu yapan Ertaş, açıklamasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

'Aradan geçen 107 yıla rağmen 19 Mayıs'ın taşıdığı anlam ve ruh ilk günkü heyecanıyla yaşamaktadır. Çünkü 19 Mayıs; umudun, cesaretin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin adıdır. Türk gençliğine duyulan güvenin en güçlü ifadesidir.'

'GENÇLİĞE VERİLEN DEĞER, GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençliğe armağan etmesinin anlamına dikkat çeken Başkan Ertaş, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemine işaret etti.

Ertaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, gençliğin bir milletin geleceği olduğuna verdiği önemin açık göstergesidir. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmesi; güçlü Türkiye ülküsünün en önemli teminatıdır.'

'EĞİTİM ÇALIŞANLARI OLARAK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Eğitim çalışanlarının sorumluluğuna da dikkat çeken Ertaş, gençlerin daha güçlü bir Türkiye'de yaşaması adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Başkan Ertaş, 'Bizler eğitim çalışanları olarak; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenin sorumluluğunu taşırken gençlerimizin daha adil, daha özgür ve daha güçlü bir Türkiye'de yaşaması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Eğitim, bilim, spor ve kültür alanlarında gelişmiş bir Türkiye'nin yolu, gençliğe yapılan yatırım ve verilen değerden geçmektedir' ifadelerini kullandı.

'AÇTIĞIN YOLDA DURMADAN YÜRÜYECEĞİME ANT İÇERİM'

Başkan Ertaş, açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabına atıfta bulunarak şu sözlere yer verdi:

'Unutulmasın ki bizler;

'Ey büyük Atatürk;

Açtığın yolda,

Gösterdiğin hedefe,

Durmadan yürüyeceğime

Ant içerim!' diye haykırmaya devam edeceğiz.'

MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARINA MİNNET MESAJI

Açıklamasının sonunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Başkan Ertaş, milli mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

Ertaş, 'Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve Fatiha'larla anıyor; milletimizin ve özellikle kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum' ifadelerine yer vererek açıklamasını tamamladı.

