Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un yalnızca bir tarih olmadığını, milletin yeniden ayağa kalkma iradesini temsil ettiğini ifade etti. Alsan, özellikle gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, 19 Mayıs ruhunun bugün yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı.

'Bağımsızlık Meşalesi Bugün de Yolumuzu Aydınlatmalı'

Açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışına değinen Alsan, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adım, milletimizin boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün de gençlerimizin yolunu aydınlatmalıdır' ifadelerine yer verdi.

Alsan, 19 Mayıs'ın yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda gençliğe bırakılmış büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

'Gençler Yalnızlık, İşsizlik ve Gelecek Kaygısı Yaşıyor'

Adıyaman'daki gençlerin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çeken Alsan, özellikle sosyal ve ekonomik sıkıntıların gençleri olumsuz etkilediğini söyledi:

Adıyaman'da birçok gencin işsizlik, gelecek kaygısı ve sosyal imkânsızlıklar nedeniyle kendisini yalnız hissettiğini ifade etti.

Uyuşturucu ve Sanal Bahis Tehlikesine Dikkat Çekti

Gençliği tehdit eden risklere de değinen Alsan, özellikle son yıllarda artan tehlikelere şu sözlerle dikkat çekti:

'Bugün gençlerimizi yalnızca ekonomik sıkıntılar değil; uyuşturucu bataklığı, sanal bahis tuzağı ve amaçsızlığa sürükleyen bir düzen de tehdit ediyor. Mahallelerimizde gençlerimizin elinden tutacak sosyal alanlar azalırken, kötü alışkanlıkların ağı her geçen gün büyüyor. Bir gencimizi bile bu karanlığa kaptırmaya tahammülümüz yoktur'

'Gençlik Nasihatle Değil İmkanla Korunur'

Alsan, gençlerin yalnızca öğütlerle değil, somut imkanlarla desteklenmesi gerektiğini belirterek çözüm önerilerini de paylaştı.

Gençlerin korunması için spor alanlarının artırılması, kültürel faaliyetlerin desteklenmesi ve gençlerin üretim ile istihdama yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'19 Mayıs Gençliğe Armağandır'

Açıklamasının devamında gençliğin ülkenin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Alsan, '19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmesi boşuna değildir. Çünkü bu ülkenin en büyük gücü gençleridir. Umudunu kaybetmeyen, çalışan, üreten ve memleketine sahip çıkan bir gençlik varsa Türkiye'nin yarınlarından korkulmaz. Bizim mücadelemiz de gençlerimizin umudunu yeniden büyütme mücadelesidir' ifadelerini kullandı.

Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarına Vefa

Alsan, açıklamasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı. Ayrıca tüm gençlerin ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

