Adıyaman Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sivrisinek, larva ve karasinek oluşumuna karşı kent genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ulaşılması güç alanlarda daha etkin mücadele için drone destekli ilaçlama uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor. Sivrisinek, larva ve karasinek oluşumunun önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, klasik ilaçlama yöntemlerinin yanı sıra teknoloji destekli uygulamalar da devreye alındı.

Larva ile Mücadeleye Drone Desteği

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle insan gücüyle ulaşılması zor bölgelerde drone destekli larva ilaçlaması gerçekleştiriliyor.

Akarsu ve dere yatakları başta olmak üzere bataklık alanlar, sulama kanalları ve erişimi güç bölgelerde yapılan drone destekli ilaçlama sayesinde, üreme alanlarına daha hızlı ve etkili müdahale ediliyor.

Üreme Alanlarına Nokta Atışı Müdahale

Belediye ekipleri, sivrisinek ve karasinek oluşumuna neden olabilecek alanları düzenli olarak kontrol ediyor. Çalışmalar kapsamında besi çiftlikleri, sulama amaçlı kuyu ve havuzlar, çöp konteynerleri ile çöp depolama tesislerinde de periyodik ilaçlama yapılıyor.

Ekipler tarafından tespit edilen üreme alanlarına nokta atışı müdahale edilirken, ilaçlama programı kent genelinde belirlenen plan doğrultusunda sürdürülüyor.

'Halk Sağlığı İçin Teknolojiyi Etkin Kullanıyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaz ayları öncesinde halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, belediye hizmetlerinde teknolojik imkânlardan etkin şekilde yararlandıklarını söyledi.

Başkan Tutdere, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Vatandaşlarımızın yaz mevsimini daha sağlıklı ve huzurlu geçirebilmesi için ilaçlama çalışmalarımızı planlı ve düzenli şekilde sürdürüyoruz. Özellikle ulaşılması zor bölgelerde drone destekli ilaçlama yöntemini kullanarak mücadelemizi daha etkin hale getirdik.

Ekiplerimiz kent genelinde dere yataklarından sulama kanallarına, besi çiftliklerinden çöp depolama alanlarına kadar birçok noktada düzenli çalışma yürütüyor. Halk sağlığını önceleyen belediyecilik anlayışımızla, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.'

