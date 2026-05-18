Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Oğuzeli ilçesinde operasyon düzenlendi. 'Uyuşturucu ticareti yapma ve ruhsatsız silah bulundurma' suçları başta olmak üzere 5 ayrı suç kaydıyla aranan ve hakkında 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şahsın izine ulaşıldı.

18 aydır firari durumda olduğu belirlenen şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

