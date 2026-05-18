Adıyaman Merkez Vartana Geçici Konaklama Alanı'nda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, alandaki bazı prefabrik yapılara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer yapılara yayılmasını engelledi. Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında 3 prefabrik yapının kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Bölgede itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE