Adıyaman'da bu yıl ikincisi düzenlenen MotoFest 2026, yoğun katılımla devam ederken ulaşım sorunu vatandaşların tepkisine neden oldu. Beşpınar Marina Tesisleri'nde gerçekleştirilen festival alanına giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğun trafik nedeniyle çok sayıda vatandaş etkinlik alanına ulaşmakta güçlük yaşadı.

Özellikle aracı bulunmayan vatandaşlar, toplu ulaşım yetersizliği nedeniyle çareyi yürümekte buldu. Festivali takip etmek isteyen çok sayıda kişi, Ebu Zer el-Gıfârî Türbesi çevresinden etkinlik alanına kadar yürüyerek ulaştı.

Festivalin ilk günü kamp ateşi ve konser etkinlikleriyle başlarken, Adıyaman Valiliği önünden hareket eden motosiklet korteji vatandaşların yoğun ilgisini gördü. İlk gün sahne alan rock müziğin sevilen grubu Zakkum, katılımcılara konser verdi.

Festivalin ikinci gününde ise rock müziğin sevilen grubu maNga sahne alacak. Festivalin son gününde ise Aynur Polat dinleyicilerle buluşacak.

15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında motosiklet gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerin sürdüğü belirtildi.

