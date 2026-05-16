Adıyaman Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu iş birliğinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 'Engelsiz Kampüsler-Engelsiz Adımlar' etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversite kampüsünde düzenlenen farkındalık etkinliğine Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel eğitim okulları, engelli dernekleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda özel gereksinimli birey katıldı. Gün boyunca kampüste samimi ve renkli görüntüler oluştu.

Etkinliğe katılan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, özel öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Özel gereksinimli bireylerin mutluluğu ile ailelerin memnuniyeti etkinliğe yansıdı.

Program kapsamında Kadim Sanatlar Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ebru çalışmaları yoğun ilgi gördü. Müziksel Faaliyetler Topluluğunun gerçekleştirdiği müzik dinletileri etkinliğe renk katarken, Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler katılımcılardan alkış aldı.

Okul öğretmenleri tarafından düzenlenen eğitsel oyunlar ve etkileşimli etkinliklerde, öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik, gün sonunda yapılan ikramlarla sona erdi.

