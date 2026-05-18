AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Hüseyin Özhan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlar ile hasta yakınlarını ziyaret etti. Hastane servislerinde incelemelerde bulunan Milletvekili Özhan, hastalarla yakından ilgilenerek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hasta yakınlarıyla da görüşen Özhan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Milletvekili Özhan, vatandaşların acılarına ortak olmanın önemli olduğunu belirterek, 'Vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmak, acılarını paylaşmak ve dualarında yer bulabilmek bizim için en büyük mükafattır' dedi.

Tüm hastalara acil şifa temennisinde bulunan Milletvekili Özhan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

