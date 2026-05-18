19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirten Çimenden, gençlerin ülkenin geleceği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çeken Çimenden, mesajında şu ifadelere yer verdi

'Kurtuluş savaşı kahramanlarının Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesi, milletimizin azim ve kararlılığıyla tüm yurda yayılmıştır. 19 Mayıs, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, gençliğe duyulan güvenin ve verilen değerin de simgesi halinde gelmiştir.Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimli, ahlaklı ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur. Güçlü Türkiye idealini gençlerimizin azmi ve enerjisiyle daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anıyor, milletin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.'

