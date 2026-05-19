Adıyaman, Haziran ayında kültür ve sanat dünyasının dikkat çeken etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sahne alan Candela Concert, 18 Haziran Perşembe günü Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Mum ışığının oluşturduğu özel atmosferi müzikle bir araya getiren etkinlik, izleyicilere görsel ve işitsel açıdan farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Saat 20.00’de başlayacak konser programında klasik eserler modern sahne anlayışıyla yorumlanacak. Görsel atmosferi ve sahne düzeniyle dikkat çeken etkinliğin, Adıyaman’ın kültür sanat hayatına farklı bir renk katması bekleniyor.

Candela Concert, sakin atmosferi ve sahne kurgusuyla katılımcılara huzurlu bir akşam yaşatmayı amaçlarken, organizasyonun her yaştan sanatsevere hitap edeceği ifade edildi.

Sanatın farklı disiplinlerini aynı sahnede buluşturan etkinliğin biletleri Bubilet platformu üzerinden satışa sunuldu.