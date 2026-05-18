MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Gümüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin, milletin kararlılığı ve vatan sevgisiyle kısa sürede tüm Anadolu’ya yayıldığını belirtti. 19 Mayıs ruhunun, milletin bağımsızlık iradesini ve birlik anlayışını yansıttığını dile getiren Gümüş, gençlerin Türkiye’nin geleceğinde önemli bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

Açıklamasında gençliğin milli ve manevi değerlere bağlı şekilde yetişmesinin önemine dikkat çeken İsmail Gümüş, eğitimli, sorumluluk sahibi ve vatan sevgisiyle hareket eden gençlerin ülkenin yarınlarına güç katacağını ifade etti.

Gümüş, gençlerin yalnızca eğitim alanında değil; spor, sanat, kültür ve toplumsal hayatta da desteklenmesi gerektiğini belirterek, 19 Mayıs’ın aynı zamanda umut ve dayanışmanın simgesi olduğunu kaydetti.

İsmail Gümüş mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, milletin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.