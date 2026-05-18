TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Babar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin, Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Türk gençliğinin geçmişinden aldığı milli şuur, inanç ve kararlılıkla ülkenin geleceğinin en büyük teminatı olduğunu kaydeden Yusuf Babar, gençlerin devletine, milletine ve bayrağına sahip çıkmaya devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Babar, ecdattan emanet kalan vatanın korunmasının ve Türk milliyetçiligi şuurunun gelecek nesillere aktarılmasının önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Yusuf Babar mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve dualarla andığını belirterek, milletin ve Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.