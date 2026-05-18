Adıyamanlılar Vakfı tarafından, vakıf bünyesinde burs desteğiyle eğitim hayatlarını sürdüren ve bu yıl mezun olan öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda mezun bursiyerler, vakıf yöneticileri ve davetliler bir araya geldi.

Program kapsamında mezun öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, katılımcılar gün boyunca bir arada bulunma fırsatı buldu. Organizasyonda öğrencilerle yakından ilgilenen Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu, mezun bursiyerlere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Göksu konuşmasında, eğitim hayatlarını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek vakfın gençlere yönelik destek çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Vakıf olarak eğitime önem verdiklerini belirten Göksu, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Programda mezun bursiyerlere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Öğrenciler ise kendileri için hazırlanan organizasyondan dolayı vakıf yönetimine teşekkür etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen programda mezun öğrenciler ve davetliler hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinlik, günün anısına gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

