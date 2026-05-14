Adıyaman Şehit Engin Tilbaç Anaokulu öncülüğünde 'Maarifin Kalbinde Çocuk' etkinlikleri kapsamında düzenlenen okul öncesi şenliği, farklı okullardan öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un eşi Melike Tosun ile İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hatice Delice Dağdeviren, Ahmet Karaçalı ve Abdurrahman Yılmaz katıldı.

Şenliğe Şehit Engin Tilbaç Anaokulu'nun yanı sıra Gül Anaokulu, İlk Adım Anaokulu, Fatma Uslu Anaokulu, Yuvam Anaokulu, Şehit Ramazan Özen Anaokulu ve Dumlupınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katılım sağladı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan renkli stantlar, ritim gösterileri, sahne etkinlikleri ve çeşitli oyun aktiviteleri ziyaretçilerden ilgi gördü. Çocukların geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı kostümlerle gerçekleştirdiği 'Yeşil Vatan' temalı defile ise beğeni topladı.

Öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla hazırlanan etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de çeşitli sosyal ve sanatsal faaliyetlere katılma fırsatı buldu. Şenlik, ailelerin yoğun ilgisiyle festival havasında geçti.

