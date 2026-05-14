Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, son günlerde Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik'in adı kullanılarak SMA hastası bir çocuk adına yardım toplandığı yönünde yapılan arama ve mesajlara karşı vatandaşları uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu yardım çağrılarının herhangi bir resmi kurum veya yetkilinin bilgisi ve onayı dahilinde olmadığı belirtilerek, girişimlerin dolandırıcılık amacı taşıdığının değerlendirildiği kaydedildi.

Vatandaşların bu tür arama ve mesajlara itibar etmemesi, kişisel bilgilerini paylaşmaması ve maddi destekte bulunmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, resmi yardım kampanyalarının yalnızca yetkili kurumlar ve resmi iletişim kanalları aracılığıyla duyurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde güvenlik birimlerine derhal bildirimde bulunulması istendi.

