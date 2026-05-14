Adıyaman'da sanayi, esnaf, yatırım ve istihdam başlıklarında geniş kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı Ekonomi Şurası'nın düzenlenmesi planlanıyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Genel Merkezinde AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Adıyaman'ın ekonomik geleceğine yönelik değerlendirmeler ve mevcut sorunlar ele alındı.

Sanayi ve Esnafın Sorunları Masaya Yatırıldı

Gerçekleştirilen görüşmede özellikle deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Adıyaman'daki sanayi kuruluşlarının yaşadığı üretim kayıpları, küçük esnafın finansmana erişim sorunları, yatırım ihtiyacı, organize sanayi bölgelerindeki gelişim süreci, istihdam alanlarının artırılması ve üretim kapasitesinin yeniden güçlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

'Geniş Katılımlı Bir Ekonomi Şurası Düzenlenecek'

Milletvekili Özhan yaptığı açıklamada, bayram sonrası yakın bir tarihte Adıyaman'da geniş katılımlı bir Ekonomi Şurası düzenlenmesi konusunda destek aldıklarını belirterek, 'Bayram sonrası yakın bir tarihte Adıyaman'da geniş katılımlı bir 'Ekonomi Şurası' düzenlenmesi konusunda Sayın Nihat Zeybekci'den destek sözü aldık' dedi.

Düzenlenecek şuraya bakanlar veya bakan yardımcıları, genel müdürler, bölge müdürleri, ekonomi yönetiminden üst düzey bürokratlar, yatırım kuruluşları temsilcileri, kamu kurumları, sanayiciler, iş insanları, esnaf odaları, ticaret ve sanayi odaları, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin katılması planlanıyor.

'Adıyaman İçin Hayırlı Olsun'

Ekonomi Şurası'nın Adıyaman açısından önemli bir buluşma olacağını belirten Özhan, 'İlimizde ilkini gerçekleştireceğimiz Ekonomi Şurası'nın Adıyaman'ımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özhan ayrıca, 'Sayın Genel Başkan Yardımcımız Nihat Zeybekci'ye ilimize göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

Şura'da tekstil, tarım, gıda sanayi, enerji, küçük sanayi siteleri, ihracat kapasitesi, kırsal kalkınma ve yeni yatırım alanlarının ön plana çıkması bekleniyor.

