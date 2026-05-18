Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 19 Mayıs ruhunun gençlerin azmi, üretkenliği ve ülkesine olan bağlılığıyla yaşatılacağını ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere duyduğu güvenin bugün de en büyük ilham kaynaklarından biri olduğunu belirten Torunoğlu, 'Gençlerin eğitimli, girişimci ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Torunoğlu açıklamasında, '19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğu kadar, gençliğe duyulan güvenin de simgesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, ülkemizin geleceğinin genç nesillerin omuzlarında yükseleceğinin en güçlü göstergesidir. Bizler de Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak gençlerimizin eğitimli, üretken, girişimci ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Gençlerin iş hayatına daha güçlü hazırlanabilmesi amacıyla eğitim programları, mesleki gelişim seminerleri ve ATSO Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde girişimcilik eğitimleri düzenlediklerini kaydeden Torunoğlu, genç girişimcilerin ekonomiye kazandırılmasının bölgesel kalkınma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Teknoloji ve dijital dönüşüm alanında gençlerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Torunoğlu, 'Bugünün dünyasında bilgiye ulaşabilen, teknolojiyi doğru kullanan ve yenilikçi düşünebilen gençler büyük avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle gençlerimizin teknoloji, yazılım, e-ticaret ve inovasyon alanlarında kendilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Gençlerimizin fikir üreten, proje geliştiren ve ülkesine değer katan bireyler olması için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencileri ve yeni mezun gençlere yönelik staj ve kariyer destek çalışmalarına da önem verdiklerini dile getiren Torunoğlu, iş dünyası ile gençler arasında güçlü bağlar kurulmasının hem istihdam hem de ekonomik gelişim açısından önemli olduğunu söyledi.

Sporun ve sosyal faaliyetlerin gençlerin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Torunoğlu, 19 Mayıs'ın gençlerin birlik, dayanışma ve özgüven duygularını güçlendiren anlamlı bir bayram olduğunu kaydetti.

Torunoğlu mesajının sonunda, 'Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize güveniyoruz. Onların enerjisi, çalışkanlığı ve üretim gücü ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş mücadelesi kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum' ifadelerine yer verdi.

