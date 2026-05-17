Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm detaylar duyuruldu. Hac kayıt sürecinin yanı sıra 2026-2027 dönemi umre organizasyonları için de başvurular açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan broşürde birinci dönem umre turlarına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac organizasyonu için başvuru takvimini duyurdu. Hacca gitmek isteyen vatandaşlar için hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hacı adaylarının işlemlerini belirtilen tarihler arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi. Daha önce hac kaydı bulunan vatandaşlar kayıt yenileme işlemlerini yaparken, ilk kez başvuru yapacak kişiler ise ön kayıt işlemlerini tamamlayacak.

Hac Ön Kayıt Ve Kayıt Yenileme Nasıl, Nereden Yapılır?

2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. Hacı adayları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili başvuru ekranından işlemlerini tamamlayabilecek.

Kaynak : PERRE