Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye ilişkin 'Kökünü kazıyacağız' açıklamalarının ardından, Antalya merkezli 20 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamayı resmi X hesabından yaptı. Gürlek, Antalya merkezli operasyonda 183 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, Mersin'de ise 7 milyar TL işlem hacmine sahip yasa dışı bahis örgütünün çökertildiğini bildirdi.

'ŞAFAK VAKTİ İKİ BÜYÜK DARBE İNDİRİLDİ'

Bakan Gürlek açıklamasında, yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonlarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda; evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir.'

20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, Emniyet teşkilatının aylar süren çalışmaları sonucunda 20 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Gürlek, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve Emniyet teşkilatımızın aylar süren titiz çalışmaları neticesinde; 20 ilde, 139 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında 11,3 milyar TL'yi aşan bir işlem hacmi bulunan 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapılmıştır.'

MERSİN'DE 7 MİLYAR TL'LİK SUÇ AĞI ÇÖKERTİLDİ

Mersin merkezli operasyonda ise yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini akladığı belirtilen organize suç ağına yönelik işlem yapıldı.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen operasyonda ise, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertilmiştir. 7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur.'

'MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ DEVAM EDECEK'

Operasyonlarda görev alan kurumlara teşekkür eden Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini vurguladı.

Gürlek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Milletimizin huzurunu ve devletimizin ekonomik güvenliğini hedef alan bu yapılara karşı bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren; Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve siber dünyanın görünmez kahramanları olan tüm siber suçlarla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum.

Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle, köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir.'

Kaynak : PERRE