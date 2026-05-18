Adıyaman'da 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret etti.

Adıyaman Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, okulun Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri kendi hazırladıkları ikramları çocuklarla paylaşırken, Konaklama Hizmetleri Alanı öğrencileri ise uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

Öğrenciler, yatak düzeni, çarşaf katlama ve yastık kılıfı değiştirme gibi uygulamalarla mesleki becerilerini sahaya taşırken, etkinlikte sevgi, dayanışma ve sosyal sorumluluk mesajları ön plana çıktı.

Program kapsamında öğrencilerin hem mesleki deneyim kazandığı hem de çocuklarla vakit geçirerek anlamlı bir buluşmaya imza attığı belirtildi.

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, 'Bir gün değil, bir ömür hatırlanacak bir buluşma gerçekleştirdik. Emeğin, merhametin ve mesleki yetkinliğin buluştuğu anlamlı bir ziyaret oldu' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik ile geleceğe değer katmaya devam ediyoruz' denildi.

