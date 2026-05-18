Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Gönder, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktası olduğunu belirtti.

Başkan Gönder açıklamasında, '19 Mayıs 1919, asil Türk milletinin esaret zincirlerini ebediyen kırmak, istiklalini ve istikbalini kendi iradesiyle mühürlemek adına ayağa kalktığı mukaddes bir milattır. Bugün, bu şanlı şahlanışın ve Türk milliyetçiliğinin sönmez ateşinin Samsun'da yakılışının yıl dönümünü, Hedef Kızılelma Derneği olarak büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'İLK ADIM TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNİN İLANIDIR'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yalnızca askeri bir hamle olmadığını ifade eden Gönder, şu değerlendirmede bulundu:

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce attığı o ilk adım, yalnızca bir askeri strateji değil; Türk'ün cihan şümul ülküsünün, eğilmeyen başının ve sarsılmayan iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Samsun'da tutuşan o istiklal meşalesi, Amasya'da, Erzurum'da ve Sivas'ta büyüyerek Ankara'da Türk milletinin egemenliğiyle taçlanmıştır.'

TÜRK GENÇLİĞİNE MESAJ

Açıklamasında Türk gençliğinin önemine de değinen Gönder, Hedef Kızılelma Derneği olarak milli değerler doğrultusunda genç nesiller yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Gönder, 'Bizler, Hedef Kızılelma Derneği olarak, maziden atiye uzanan bu kutlu köprüde, Türk milliyetçiliği fikrini ve Kızılelma ülküsünü göğsünde bir şeref nişanı olarak taşıyan bir gençliğin yetişmesi için sarsılmaz bir inançla yürümeye devam ediyoruz. Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözüyle işaret ettiği Türk gençliği, mukaddesatımızın teminatı, Türk dünyasının birliğinin ve büyüklüğünün sarsılmaz kalesidir. Damarlarındaki asil kanın farkında olan Türk gençliği, dün olduğu gibi bugün de vatanına ve bayrağına yönelecek her türlü tehdide karşı çelikten bir iradeyle siper olacaktır' dedi.

ŞEHİTLER VE GAZİLER ANILDI

19 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri de anan Gönder, şu ifadelere yer verdi:

'Bu anlamlı gün vesilesiyle; başta bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere; tarih boyunca mukaddesatımız, vatanımız, milletimiz ve ay-yıldızlı al bayrağımız uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Vatan toprağını kanlarıyla sulayan ecdadımızın ve şanlı şehitlerimizin ruhları şad, mekânları uçmağ olsun.'

19 MAYIS KUTLAMASI

Mesajının sonunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan GÖNDER, 'Büyük Türk milletinin ve geleceğimizin teminatı olan asil Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Halil Gönder açıklamasını, 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene!' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE