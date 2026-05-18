Özcan,19 Mayıs'ın, Türk milletinin bağımsızlık iradesini yeniden ayağa kaldıran, tarihin akışını değiştiren büyük bir dönüm noktası olduğunu dile getirdiği mesajında şu ifadeleri kullandı;

'19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık iradesini yeniden ayağa kaldıran, tarihin akışını değiştiren büyük bir dönüm noktasıdır. Bu tarih; yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna giden yolun ilk adımıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altındayken, millet yoksulluk ve çaresizlik içinde bırakılmışken, saray yönetimi teslimiyetçi politikalara izlemiştir. Buna karşın Mustafa Kemal Atatürk, Kuvâ-yi Milliye hareketini örgütleyerek Türk milletinin kaderini değiştirecek tarihi sorumluluğu üstlenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca büyük bir asker değil; üstün öngörüye sahip bir devlet adamı, milletine güvenen büyük bir devrimci ve bağımsızlık karakterinden asla taviz vermeyen bir liderdir. O, Samsun'a çıktığı gün yalnızca bir mücadeleyi başlatmamış; esaret altına alınmak istenen bir Türk milletine yeniden özgüven kazandırmış, ulusal egemenliğe dayanan yeni bir devletin temelini atmıştır.Atatürk'ün önderliğinde başlayan bu yürüyüş; Havza Genelgesiyle 'vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu' belirtmiştir. Amasya Tamimi'nde yer alan 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' sözü, Atatürk'ün ulusal egemenlik anlayışının en açık ifadesidir. Bu sözle birlikte kurtuluşun saraydan değil, doğrudan milletten geleceği ilan edilmiştir.Atatürk, Erzurum Kongresi'nde 'vatanın bölünmez bütünlüğünü kararlılıkla savunmuş'; manda ve himaye düşüncelerini kesin biçimde reddetmiştir. Sivas Kongresi'nde ise dağınık haldeki 'direniş hareketlerini tek çatı altında birleştirerek' ulusal mücadelenin lideri olmuştur. Onun kararlı iradesi, milletin bağımsızlık azmiyle birleşmiş ve emperyalizme karşı örnek bir direniş ortaya çıkmıştır.

23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Atatürk'ün millet egemenliğine dayanan devlet anlayışının somutlaşmasıdır. TBMM, yalnızca savaşın yönetildiği bir merkez değil; aynı zamanda Cumhuriyetin ve çağdaş Türkiye'nin temel taşı olmuştur. Atatürk, tüm kararlarını millet iradesine dayandırarak tarihte eşine az rastlanır bir liderlik örneği göstermiştir.

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte Atatürk, yalnızca işgalci güçleri yurttan atmamış; aynı zamanda çağdaş, laik, demokratik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Eğitimden hukuka, ekonomiden toplumsal yaşama kadar gerçekleştirdiği devrimlerle Türk milletini çağdaş uygarlık yoluna taşımıştır.

Bugün Atatürk'e duyulan bağlılık; yalnızca geçmişe duyulan saygı ile sınırlı değildir. Bu bağlılık; bağımsızlığa, Cumhuriyete, laikliğe, ulusal egemenliğe ve çağdaş değerlere sahip çıkma kararlılığıdır. Çünkü Atatürk'ün düşünceleri ve devrimleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesidir. Bu değerler günümüzde de yolumuzu aydınlatmaya devem etmektedir.

Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs, Türk gençliği için yalnızca bir bayram değil; aynı zamanda tarihi bir sorumluluktur. Cumhuriyetimizi yaşatacak olanlar, Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinen genç kuşaklardır. 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir' sözü ile Türk gençliğine güvenmiş ve önemli bir misyon yüklemiştir.

Bugün bizlere düşen görev; Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedef doğrultusunda, akıl ve bilimin ışığında yürümeye devam etmektir. Cumhuriyetimizin temel değerlerine yönelik her türlü tehdide karşı aynı Kuvâ-yi Milliye ruhuyla mücadele etmek, Atatürk'e olan tarihsel borcumuzdur.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak; 19 Mayıs 1919'un 107. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.

Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesi sonsuza kadar yolumuzu aydınlatacaktır.'

