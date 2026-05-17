Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali bu yıl Adıyaman'da gerçekleştirilecek. 'Bölgenin Yıldızları Adıyaman'da Buluşuyor' temasıyla yapılacak organizasyonda genç yetenekler dört gün boyunca sahne performanslarını sergileyecek.

Batman, Kilis, Siirt, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır ve Şırnak'tan gelen finalistler; tiyatro, şiir, ses ve bilgi kategorilerinde Türkiye finallerine katılabilmek için yarışacak.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, organizasyonun yalnızca bir yarışma olmadığını belirterek, gençlerin sanat aracılığıyla kaynaşmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Elüstü, Adıyaman'ın deprem sonrası sosyal ve kültürel anlamda yeniden ayağa kalktığını belirterek, 'Gençlerimizin enerjisi ve sanatın iyileştirici gücüyle şehrimiz yeniden hayat buluyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin burada buluşması bir gönül köprüsüdür' dedi.

Yarışmaların 18 Mayıs'ta bilgi kategorisiyle başlayacağı bildirildi. Etkinlikler kapsamında 19 Mayıs'ta ses, 20 Mayıs'ta şiir, 21 Mayıs'ta ise tiyatro yarışmaları gerçekleştirilecek.

TPAO Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinliklere vatandaşların da davetli olduğu kaydedildi.

