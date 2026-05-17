Bulgaristan adına Bangaranga adlı şarkıyla yarışmaya katılan Dara, hem jüriden hem de ekran başındaki seyircilerden büyük bir destek almayı başardı. Jüri heyetinin oylaması neticesinde hanesine 204 puan yazdıran Bulgar sanatçı, yarışmayı ilk sırada tamamlamak adına büyük bir avantaj elde etti. Ardından açıklanan halk oylamasında da performansına karşılık gelen 312 puanı alan Dara, toplam puanını zirveye taşıyarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Tartışmaların odağında yer alan İsrail temsilcisi Noam Bettan ise profesyonel jürilerin puanlamasında ancak beşinci sırada kendine yer bulabildi. Jürinin ardından sisteme dahil edilen ve halk oylamasından gelen yoğun destekle 343 puana ulaşan Noam Bettan, genel sıralamada ikinciliğe yerleşti.

Yarışma boyunca İsrail'e yönelik protestolar ise bu seneki yarışmalarada damga vurdu.

Kaynak : PERRE