Yıl boyunca büyük emekle hazırladıkları gösterileri sahneleyen özel çocuklar, sergiledikleri performans ve yeteneklerle izleyicilerden tam not aldı. Renkli görüntülere sahne olan programda öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı dikkat çekti.

Etkinliğe Vali Abdullah Küçük, Milletvekili Mustafa Alkayış ile il protokolü katıldı. Program boyunca öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilenen protokol üyeleri, çocukların gösterilerini ilgiyle takip etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve velilere teşekkür edilerek, 'Parıldayan gözleriyle günümüzü güzelleştiren çocuklarımıza sonsuz teşekkürler' ifadelerine yer verildi.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni toplarken toplumsal farkındalığa da katkı sundu.

