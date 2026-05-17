Gazeteci, şair ve yazar Hüseyin Turhal’ın yeni eseri “Ape Aziz Dede: Yedioluk’tan Doğan Işık” için Adıyaman’da düzenlenen imza günü ve söyleşi programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sanko Öğretmen Evi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen etkinlikte kitapseverler salonu doldururken, okurlar uzun süre imza sırasında bekledi. Adıyaman’ın kültürel ve manevi değerlerini konu alan eser, etkinlik boyunca büyük ilgi gördü.

Adıyaman’ın yetiştirdiği önemli kalemlerden biri olarak gösterilen Hüseyin Turhal, program boyunca okurlarıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı. Katılımcılar, şehrin manevi geçmişini anlatan kitabın gelecek nesiller açısından önemli bir kaynak olduğunu ifade etti.

Turhal’a Başarı Ve Onur Ödülü

Etkinlikte Hüseyin Turhal’a anlamlı bir plaket de takdim edildi. Elçi İnşaat Ç. Kapı adına Abdurrahman Elçi tarafından verilen “Başarı ve Onur Ödülü”nde, Turhal’ın Adıyaman kültürüne ve manevi mirasına sunduğu katkılara dikkat çekildi.

“Adıyaman’ın Kültürünü Geleceğe Taşıyacağız”

İmza günü sonrası açıklamada bulunan Hüseyin Turhal, kendisini yalnız bırakmayan okurlarına teşekkür etti. Turhal, Adıyaman’ın kadim kültürü ve manevi mirasını gelecek nesillere taşımaya devam edeceklerini ifade etti.