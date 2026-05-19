Genel Yayın Yönetmenliğini Emirhan Kemendi'nin, editörlüğünü ise Zehra Bıçakçı'nın üstlendiği Hal ve His Dergisi, ikinci sayısında Bosna Hersek dosyasıyla okurlarıyla buluştu.

Dergi, ilk sayısında 'mazlum coğrafyalar' başlığı altında Filistin / Gazze konusuna yer verirken, ikinci sayısında Bosna Hersek'i ele aldı.

'Bosna'yı Yalnızca Tarih Kitaplarında Bırakamayız'

Derginin giriş yazısında Okul Müdürü Kahraman Selçuk, Bosna'nın unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, 'Bu derginin ikinci sayısında Bosna'yı konuşuyor olmamız bir tesadüf değil, bir sorumluluktur. Unutmayalım ki Bosna'yı unutan, insanlığı da unutur. Rabbimiz bizlere, Bosna'nın acısını yüreğinde taşıyan ama umudunu hiç kaybetmeyen bir nesil olmayı nasip etsin' ifadelerine yer verdi.

'Mazlum Müslüman Ülkeleri Asla Unutmayacağız'

Dergi editörü Zehra Bıçakçı ise Bosna Hersek özelinde İslam coğrafyasındaki kardeşlik bilincine dikkat çekerek, 'Amacımız yine aynı; bütün uluslararası kurum ve kuruluşların geçerliliğini sorgulatan, ortaya koydukları direnişle insanlık kavramına yabancılaşmış bir dünyaya insanlık dersi veren, yılmayan, yıkılmayan kardeşlerimizin ülkesini bu sefer de Bosna Hersek'i konu ediniyoruz' dedi.

Güray Süngü ile Söyleşi

Derginin bu sayısında yazar Güray Süngü ile gerçekleştirilen söyleşi de yer aldı. Süngü, iyi bir yazar olmanın ön koşulunun okumak olduğunu belirterek çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yazar Kadrosu

Dergide Kahraman Selçuk, Enver Günaydın, Murat Ağdaş, Şeyma Nur Yılmaz, Emirhan Kemendi, Rumeysa Aksu, Sevda Dıraga Canbaz, Zehra Bıçakçı, Azra Tanuğur, Beril Su Gökgöz, Ebrar Sude Altunsoy, Elanur Arslantürk, Fatma Zehra Can, Hafsa Baydemir, Nisanur Günay, Nisanur Gürgör, Ruaa Haj Abdo, Selin Seçkin, Nisanur Şertbetçi, Tuana Merve Kaymaz ve Zeynep Sevde Tamcan'ın yazıları yer aldı.

Kaynak : PERRE