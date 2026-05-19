Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen 2. Geleneksel Gençlik Kampı için öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan 560 kişilik grup, düzenlenen törenle Mersin'e uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mersin Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek programa 270 erkek öğrenci, 240 kız öğrenci ve 50 öğretmen katılıyor. Kız ve erkek gruplarının ayrı planlandığı kamp süresince gençlerin sosyal, sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda gençlere moral ve motivasyon desteği sunulmasının yanı sıra psiko-sosyal gelişimlerine katkı verilmesi amaçlanıyor. Kamp programında doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri, kültürel eğitimler, grup çalışmaları ve çeşitli atölye faaliyetleri yer alıyor.

Kamp öncesi düzenlenen uğurlama programına Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan ile öğrenci aileleri katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, 'Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu kamp sadece dinlenmeniz ya da eğlenmeniz için değil, aynı zamanda kendinizi keşfetmeniz ve güçlü yönlerinizi fark etmeniz için önemli bir fırsattır. Burada edineceğiniz dostluklar ve kazanacağınız deneyimler hayatınız boyunca sizlere rehber olacaktır' dedi.

Kahta Belediyesi olarak gençlere yönelik projeleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Hallaç, 'Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE