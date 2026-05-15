Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bostanlı Köyü Ortaokulu öğrencileri, sınırlı imkânlara rağmen bilim ve spor alanlarında elde ettikleri başarılarla takdir topladı. Okulda görev yapan öğretmenlerin gönüllü çalışmaları ve öğrencilerle ders dışı zamanlarda da yakından ilgilenmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine önemli katkı sağladı.

Öğrencilerin farklı alanlara olan ilgisinin ve proje üretme konusundaki merakının öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla desteklenmesi sonucunda okulda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuar kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çok sayıda proje sergilendi. Köy okulunda gerçekleştirilen etkinlikte, bilimsel içerikli ve özgün nitelik taşıyan projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuara katılan davetliler, sergilenen çalışmaların çeşitliliği ve niteliği karşısında memnuniyetlerini dile getirerek, projelerin öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirdiğini ifade etti. Etkinlik, öğrenci-öğretmen iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

Okulun spor alanındaki çalışmaları kapsamında ise yetenekli öğrenciler belirlenerek bocce branşına yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda okul takımları Adıyaman'ı temsilen katıldıkları il müsabakalarında birincilik elde ederek Kahramanmaraş'ta düzenlenen Bocce Bölge Finallerine katılma hakkı kazandı.

Bölge finallerinde mücadele eden Küçük Erkekler Bocce Takımı turnuvayı bölge dördüncüsü olarak tamamlarken, Yıldız Kızlar Bocce Takımı ise bölge üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen bu sonuçlarla Yıldız Kızlar Takımı, Bursa'da düzenlenecek Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, proje çalışmalarında görev alan öğrencileri, öğretmenleri ve okul idaresini tebrik ederek, Türkiye finallerine katılacak öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Başli, köy okulunda elde edilen bu başarıların eğitimde fırsat eşitliği açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

