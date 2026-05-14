Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Can Erdoğan, bölge muhtarları ve vatandaşlarla birlikte Kahta Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette bölgede devam eden yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Çetinkaya'dan Teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, bölgede devam eden yatırımlara katkı sunan tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

Kaynak : PERRE