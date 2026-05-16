Adıyaman Kahta Belediyesi'nin katkılarıyla, Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen liseler arası 2. geleneksel 'Kaybedeni Olmayan' turnuva, yoğun katılım ve büyük heyecan içerisinde tamamlandı.

Gençlerin sosyal, sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan organizasyon, ilçedeki lise öğrencilerini ortak bir platformda buluşturdu. Turnuva kapsamında futbol ve voleybol branşlarında müsabakalar gerçekleştirilirken, bu yıl organizasyona ilk kez münazara kategorisi de dahil edilerek etkinliğin kapsamı genişletildi. Böylece gençlerin yalnızca sportif alanlarda değil; iletişim, fikir üretme, özgüven kazanma ve kendilerini ifade etme becerilerinin de desteklenmesi hedeflendi.

Turnuva programına Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan, Belediye Başkan Yardımcıları, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 'Kaybedeni Olmayan' anlayışıyla düzenlenen organizasyonda, turnuvaya katılım sağlayan tüm gençlerin kazandığını ifade ederek, gençlerin birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu içerisinde önemli bir deneyim yaşadığını belirtti.

Başkan Hallaç konuşmasında, organizasyon sonunda 500 öğrencinin Mersin kamp programına dahil edildiğini belirterek, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Gençlerin geleceğin değil, bugünün de en önemli gücü olduğunu belirten Başkan Hallaç, 'Gençlerimizin sporla, eğitimle, sanatla ve sosyal faaliyetlerle iç içe olması bizler için büyük önem taşıyor. Her gencimizin hayaline dokunan, onları geleceğe daha güçlü hazırlayan projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü güçlü bir gelecek, bilinçli ve donanımlı gençlerle mümkündür' ifadelerini kullandı.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.