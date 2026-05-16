Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, dijital dünyanın görünmeyen tehlikelerini ele aldığı ilk kitabı 'Dijital Emperyalizm ve İnsanlığın Krizi: Algoritmalarla Kuşatılan Coğrafyalar' için düzenlenen imza ve tanıtım gününde okurlarıyla buluştu.

Etkinlikte Başkan Hallaç, kitabını tanıtarak katılımcılar için imzaladı. Söyleşi bölümünde soruları da yanıtlayan Hallaç, programa katılanlara teşekkür etti. Hallaç, konuşmasında dijitalleşmenin gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, dijital platformlar üzerinden kumar, uyuşturucuya erişim ve ahlak dışı içeriklerin yaygınlaşmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Dijitalleşmenin risklerine yönelik daha önce makaleler kaleme aldığını belirten Hallaç, bu çalışmalarını daha sonra kitap haline getirdiğini söyledi. İlk kez bir kitap çalışması yaptığını ifade eden Hallaç, eserinin temel amacının dijital dünyanın risklerine dikkat çekmek olduğunu vurguladı.

Batı'nın İslam ülkeleri üzerinde yürüttüğü iddia edilen kültürel etkiler ve dijital emperyalizm konularına da değinen Hallaç, yapay zekânın medya, savaş ve istihbarat alanlarında etkin şekilde kullanıldığını savundu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından kitabın imzalanmasıyla sona erdi.