İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda Adıyaman'ı temsil eden sporcular önemli başarılara imza attı. Şampiyonaya farklı kategorilerde katılan sporcular, toplamda çok sayıda derece elde ederek organizasyonu başarılı sonuçlarla tamamladı. Şampiyonada Muhammed Emir Işık, U18 Erkekler 5 kilometre kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, İkra Sena Kılınç da U18 Kadınlar 5 kilometre kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

U20 Kadınlar 5 kilometre kategorisinde yarışan Melike Nazlı Yılmaz Türkiye ikincisi olurken, Fatma Demirdaş ise U16 Kadınlar 3 kilometre kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

21 kilometre Yarı Maraton kategorisinde mücadele eden Kader Güvenç Türkiye Şampiyonu olurken, Mustafa Yavaş da U16 Erkekler 3 kilometre kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, sporcuların elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, 'Türkiye Şampiyonasında sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri son derece mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Özellikle farklı kategorilerde gelen Türkiye şampiyonlukları, ilimizde atletizm branşında yürütülen çalışmaların ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.

Sporcuların elde ettiği derecelerin, Adıyaman adına atletizm branşında önemli bir başarı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

