ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilim, petrol fiyatlarını dalgalandırırken akaryakıt fiyatları da sık sık değişiyor. Son olarak motorin ve benzine yapılan indirimlerin ardından yeni zam beklentisi gündeme geldi. Türkiye'de ise dün gece motorin ve benzine çifte indirim sonrası fiyatlar 5,47 TL gerilerken, Adıyaman'daki fiyatlar diğer illere göre yüksek seyrediyor. Adıyamanlı vatandaşlar, artan akaryakıt fiyatlarına tepki gösteriyor.

'6 Liranın Üzerinde Zam Bekleniyor'

İstasyon sorumlusu Sinan Alagöz, akaryakıta yeniden zam beklendiğini belirterek, 'Bugün için 6 liranın üzerinde bir zam beklentisi var. Dünkü indirimden sonra bugünkü zam muhtemelen gerçekleşir. Saatler ilerledikçe netleşiyor. Bize bilgi geliyor. Tahminen 6 lira 10 kuruşluk bir zam beklentisi var' dedi.

'Akaryakıt Fiyatlarının Yüksek Olmasını Nakliyeye Başlamak Mümkün Değil'

Alagöz, Adıyaman'daki fiyatların diğer illere göre daha yüksek olmasına da dikkat çekerek, 'Nakliye farkı deniliyor ancak bu kadar yüksek olması normal değil' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar Tepkili

Vatandaşlardan Umut Dağhan, fiyatların bütçelerini zorladığını belirterek, 'Akaryakıt fiyatları bizi mahvetti. Depoyu doldurmak 5-6 bin lirayı buluyor, şu an sadece 500 liralık yakıt alabiliyoruz. İran'da savaş olmasına rağmen akaryakıt fiyatları daha ucuzken, Türkiye'de savaş olmamasına rağmen fiyatlar daha yüksek' dedi.

'İnsanlar İntihar Etme Derecesine Gelmiş, Evine Ekmek Götüremiyor'

Murat Yenice ise, 'Gözümüzü her açtığımızda bir zamla karşılaşıyoruz. Yetkililerden bir çözüm bulmasını istiyoruz. İnsanlar intihar etme derecesine gelmiş. Evini geçindiremiyor. Asgari ücret 30 bin lira olmuş ama bir aracın deposu en az 3-4 bin liraya doluyor' diye konuştu.

Kaynak : PERRE